Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса

Выезд украинцев с полуострова не ограничен

Работа контрольных пунктов въезда в Крым со стороны Украины прекращается до 3 апреля 2020 года. Такое решение приняли в Киеве, объяснив это ситуацией с коронавирусом.

Въезд и выезд с полуострова иностранцев и лиц без гражданства возможен только после согласования с украинскими властями, передает "Интерфакс". В то же время, ограничения не действуют для выезжающих с Крымского полуострова дипломатов, украинцев, членов их семей, а также грузового транспорта. Таким образом, по мнению авторов инициативы, "обеспечиваются национальные интересы".

Ранее стало известно, что Киев с 18 марта 2020 года прекращает железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. Кроме того, закроется метро.

Днем ранее глава Крыма обратился к федеральным властям с просьбой закрыть границу с Украиной. Сергей Аксенов отметил, что на пропускных пунктах очень большой поток людей.

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