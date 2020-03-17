Путин о наивности россиян: "За колбасу не купишь человека"

Президент рассказал об отношении к оппозиции

Оппозиции в России надо не только ругать власть, но предлагать конкретные шаги по решению проблем, стоящих перед страной. Пока же россияне слышат лишь критику. Тем не менее, несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, уверен Владимир Путин.

"Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?", - сказал президент России в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин подчеркнул, что россияне отнюдь не наивны в политических вопросах. "Так просто, за колбасу, не купишь человека", - добавил президент. По словам российского лидера, политическое сознание рядовых граждан России очень выросло за предыдущий год. Так что и оппозиции надо иметь четкое представление, как решать стоящие перед страной проблемы, заключил президент.

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