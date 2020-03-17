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Заразившийся коронавирусом актер из "Игры престолов" обратился к народу

11:12
  • вторник
  • 17 марта 2020

Он заперся дома вместе с родными

Норвежский актер Кристофер Хивью, который сыграл лидера одичалых Тормунда в сериале "Игра престолов", заболел коронавирусом нового типа.  
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Кристофер Хивью сдал положительный тест на Covid-19. "Я и моя семья самоизолировались дома на столько, на сколько потребуется. Мы хорошо себя чувствуем, только у меня есть легкие симптомы простуды", - написал актер в Instagram.  

41-летний Хивью призвал подписчиков соблюдать правила гигиены и держаться в полутора метрах от других людей. 

"Вместе мы можем победить этот вирус и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держитесь на расстоянии и будьте здоровы!" - обратился к народу Хивью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kristofer Hivju (@khivju)

Кристофер Хивью играл в таких фильмах и сериалах, как "Форсаж 8", "Форс-мажор", "Лиллехаммер", "Игра престолов" и так далее. 

Ранее стало известно, что британский актер Идрис Эльба, сыгравший в "Мстителях" и "Торе", заразился коронавирусом и попал на карантин. 

По последним данным, свыше 170 тысяч человек по всему миру заразились Covid-19. Свыше 6,6 тысячи человек скончались. 

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