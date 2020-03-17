Правительство и Центробанк обнародовали меры поддержки экономики

Это обеспечит стабильность экономики и выполнение соцобязательств

Россия временно закрывает границы для иностранцев и лиц без гражданства для борьбы с распространением коронавируса. Чтобы предотвратить негативное влияние на экономику, правительство и Центробанк вводят пакет мер поддержки. Это обеспечение финансовой стабильности наиболее уязвимых отраслей, помощь региональным бюджетам, а главное - выполнение обязательств перед людьми.

С 18 марта до 1 мая въезд на территорию России ограничен для всех иностранных граждан, кроме дипломатов, членов экипажей самолетов и судов, водителей международных рейсов. С 17 марта приостановлено движение поездов в Молдавию, Латвию и на Украину. Меры жесткие, но вынужденные, подчеркнули в правительстве. Россия полностью выполняет все рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Кабинет министров и Центробанк опубликовали совместное заявление о мерах по обеспечению устойчивости экономики в условиях борьбы с коронавирусом. Подчёркивается: благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет, имеется достаточный объём финансовых ресурсов. Главных задач три: обеспечение финансовой стабильности - Центробанк в ручном режиме управляет рынком; вторая задача - поддержание устойчивости отраслей и секторов экономики. Для несущих убытки авиаперевозчиков и туристических компаний предусмотрена налоговая отсрочка, и эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия. Но главное сегодня - поддержка населения и региональных бюджетов. Должна быть обеспечена стабильность доходов, сохранена занятость, о перебоях с зарплатами не может быть и речи. На все эти цели государство направляет до 300 миллиардов рублей.

"Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине. Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня. Министерством финансов в режиме реального времени будет осуществлён мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости им будет оказана необходимая финансовая поддержка", - говорится в заявлении правительства.

Вся актуальная информация непосредственно по заболеваемости есть на сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным, в России 93 подтвержденных случая. В Москве с сегодняшнего дня вводится новый комплекс ограничительных мер. Численность участников массовых мероприятий не должна превышать 50 человек. Режим свободного посещения со вторника распространяется на учреждения дополнительного образования и спортивные школы. А с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все общеобразовательные школы, кружки и секции. Все, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, должны обязательно сообщить о своём приезде по телефонам горячей линии или заполнить онлайн-анкету на сайте правительства Москвы.

"Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней – именно столько времени длится инкубационный период нового вируса. Выписка пациентов происходит после получения двух отрицательных тестов на коронавирус и отсутствии симптомов заболевания. Из больницы в Коммунарке было выписано уже более 50 человек. Они находились в больнице после контакта с заболевшими", - сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ограничения в образовательном процессе регионы принимают самостоятельно. Студенты Ярославля, например, сегодня переходят на дистанционное обучение по интернету.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса работает в круглосуточном режиме. Сегодня комплекс мер обсудят и на заседании рабочей группы Госсовета.

"ТВ Центр".

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