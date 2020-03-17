Путин попросил не превращать Госдуму в Раду

Парламент — это место для дискуссий, а не драк

Вопрос об отношении президента к оппозиции уже звучал ранее в рамках проекта "20 вопросов Путину". Но тема оказалась столь важной и объемной, что собеседники к ней вернулись.

— Вы комплимент сказали, по сути, оппозиции о том, что она нужна, несистемная в том числе.

— Это не комплимент, это мои убеждения. Это я искренне так считаю. Несистемная оппозиция — это что такое? Значит, это легальные партии. У нас их вообще 50 партий. Сейчас в стране мы либерализовали регистрацию политических партий.

Другой вопрос, считает Владимир Путин, с какими программами эти партии идут в народ. И как результат - добиваются ли успеха на выборах. Сейчас в Государственной думе четыре фракции. Большинство у "Единой России" - это объективная реальность. И сложившаяся ситуация, убежден президент, намного полезнее для страны, чем то, что происходило в парламенте в 90-е годы.

— Да, "Единая Россия" имеет контрольный пакет в Думе. Кто-то может сказать: знаете, это так… скучновато.

— Скучновато?

— Да.

— Честно?

— Да. Я понимаю. Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как на Украине, либо где-то в другом месте?

— "Не место для дискуссий", мы помним.

— Нет. Это как раз место для дискуссий. Но это не место для драки и внутренних разборок и самопиара. Если вы вспомните, что было в 90-х годах, Вы же взрослый человек, ну бардак это был, а не парламент. Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. Хуже того — знаете, что хуже того?

— Что?

— А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик. Вот до чего это довело. Когда нет конструктивного обсуждения. Так вот, мой вопрос в чём? Вы хотите наблюдать, как там пляски устраивают? Или государственные решения принимают? И в этой связи не могу не вспомнить известного государственного деятеля России: "Вам нужны великие потрясения? А мне нужна Великая Россия".

Предложить свои идеи для развития страны, подчеркивает Владимир Путин, сейчас может любая партия. Государственная дума регулярно принимает законопроекты, разработанные оппозиционными фракциями, равно как и они голосуют за правительственные законы. Но критики тут же заявляют: оппозиция ездит на хороших машинах и пользуется другими благами, а значит - карманная.

— Что в любой другой демократической стране, включая Соединённые Штаты, депутаты Конгресса или Сената — они на козе, что ли, ездят? Или на кривой кобыле, что ли? Они тоже там пользуются государственным транспортом и ездят…

— Да дело не в машинах, правда.

— Нет. Дело в этом. Вы же намекнули на то, что они как бы отчасти купленные. Они пользуются тем, что даёт им государство для отправления их функций. Это даёт не власть действующая. Это даёт государство в рамках действующего закона. Оппозиционер он или не оппозиционер.

Очередная, 16 серия, большого интервью с Владимиром Путиным выйдет в свет 18 марта. Речь пойдет о среднем классе и доходах населения.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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