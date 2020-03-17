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Ученые выяснили особенности соседства медведей в приморском нацпарке

12:01
  • вторник
  • 17 марта 2020

В парке "Земля леопардов" обитает свыше 50 бурых и 100 белогрудых медведей

В приморском национальном парке "Земля леопарда" впервые удалось установить численность медведей. Для этого специалисты изучили свыше 6 тысяч снимков, сделанных с помощью самой большой в России сети фотоловушек. Установленные для изучения исчезающих диких кошек, они запечатлели много интересного из жизни и других животных.

За этим дружным большим семейством - пятеро бурых медвежат и медведица - в национальном парке "Земля леопарда" наблюдают уже 3 год подряд. Упитанные малыши по размерам практически догнали родительницу, но жить самостоятельной жизнью не спешат. Такой размер медвежьего семейства - сразу 6  особей - и продолжительность совместной жизни для науки случай уникальный, уверены учёные.

"Вот она 3 года с ними ходит и ни один не погиб, то есть условия хорошие, хорошая кормовая база. И нет никого, кто бы их там беспокоил", - говорит заместитель директора нацпарка "Земля леопарда" Юрий Дарман.

А всего на охраняемых территориях Приморского края обитает свыше 50 бурых и 100 белогрудых, или как их ещё называют гималайских медведей. Посчитать их численность на бескрайних дальневосточных территориях удалось впервые благодаря сети фотоловушек, которые изначально установили для наблюдения за амурским тигром и дальневосточным леопардом. Проанализировав тысячи снимков и видеозаписей своих косолапых подопечных, сотрудники парка теперь практически узнают в лицо.

"Оказалось, что бурые медведи активные в основном ранним утром и поздно вечером, в сумерках, а белогрудый медведь наоборот - днём ходить по лесу. Они даже в природе предпочитают друг с другом не пересекаться, по возможности, конечно, не рисковать. Потому что бурый медведь сильнее белогрудого и его прогоняет, по ночам спят и тот и другой", - говорит Дарман.

Благодаря камерам фотофиксации проще стало бороться и с браконьерами, которые раньше проникали сюда чаще всего через границу с китайской территории. За последние два года ученым удалось зафиксировать значительный рост медвежьей популяции. И этот опыт наблюдения, а главное, сохранения редких животных теперь планируют внедрять и на других особо охраняемых территориях.

Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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