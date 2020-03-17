Рубль неожиданно укрепился к доллару и евро

Российская валюта потянулась за растущей нефтью

Курс российской валюты скорректировался благодаря росту цен на нефть. С начала торгов на Московской бирже 17 марта доллар потерял почти 59 копеек, дойдя до отметки 74,06 рубля. Евро подешевел до 82,62 рубля – это на 79,7 копейки меньше предыдущего показателя.

Российская валюта повышается к доллару и евро вслед за растущей нефтью, отмечают эксперты. Цена на черное золото растет после существенного падения, которое она показала днем ранее. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже утром 17 марта повысилась на 2,63% - до 30,84 доллара за баррель (тогда как накануне она упала ниже психологической отметки в 30 долларов). А фьючерс на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже подорожал на 4,62% - до 30,34 доллара за баррель.

Страны продолжают принимать меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. Евросоюз предложил временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС – чтобы не способствовать распространению инфекции.

А Вашингтон борется с экономическими последствиями пандемии. Американский ЦБ в ночь на 16 марта опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам практически до нуля. ФРС призвала банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов, передает "Интерфакс".

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