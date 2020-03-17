Дети и новые роли: как живет Марина Зудина после смерти Табакова

Забота о семье легла на ее плечи

Олег Табаков стал для Марины Зудиной и главным учителем, и любимым мужчиной. Они были вместе больше 30 лет. Рядом с мастером Зудина чувствовала себя как за каменной стеной. В марте 2018 года, когда народный артист СССР умер от онкологии, привычный и надежный мир актрисы рухнул.

Первое время после похорон Марина Зудина находилась в ступоре. Она забросила работу, стала редко выходить из дома и боялась появляться в тех местах, где они часто бывали с покойным супругом. Всю себя она посвятила детям - 24-летнему Павлу и 13-летней Марии.

"Я заново учусь жить. Представьте: с шестнадцати лет я не была одна. Почти тридцать пять лет рядом находился мужчина - сначала как учитель, потом как любимый, которому я полностью доверяла. Тот, кто меня сформировал, кому я всем обязана, благодаря кому всегда ощущала себя защищенной. В один момент все изменилось: то, что делал для семьи он, делаю теперь я", - рассказала Марина Зудина "Каравану историй".

Зудина - одна из старейших актрис "Табакерки" (ныне Московский театр Олега Табакова). Когда худруком театра назначили актера Владимира Машкова, появились слухи, будто вдову Табакова выгоняют из труппы. Якобы Машков поругался с Зудиной, которая при Табакове "царствовала" в театре. Как бы то ни было, вдова Табакова по-прежнему числится в труппе.

Марина Зудина постепенно справилась со своим горем и погрузилась с головой в работу. Она снялась в сериалах "Хорошая жена" и "Содержанки". В последней картине Зудина блестяще изобразила властную женщину, которая вертит любовником и мужем. Актриса также выходит на сцену МХТ имени Чехова. В апреле, например, она сыграет в спектаклях "Чайка" и "350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025".

Кроме того, вдова занимается творческим наследием Табакова. Недавно она участвовала в дне памяти Табакова. Мероприятие прошло на исторической сцене Московского театра-студии "Табакерка" на Чистых прудах.

Зудина участвует в судебном деле по поводу хищения денег в банке "Клиентский". Несколько лет назад Табаков и Зудина открыли там многомиллионный вклад, который, по данным следствия, мог быть похищен. В январе текущего года Никулинский суд Москвы вернул в прокуратуру дело в отношении экс-совладельца финансовой организации, писал "Коммерсант". Перспективы тяжбы остаются туманными.

В сентябре Марине Зудиной исполнится 55 лет. Поклонники уверены, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет. По словам Зудиной, внешность женщины напрямую зависит от ее внутреннего состояния. Сейчас актриса пребывает в гармонии с собой, поэтому и может похвастаться цветущим видом. К тому же, как призналась звезда, у нее хорошая генетика. "Моей маме будет 80 лет, и когда мы с ней о чем-то разговариваем, я забываю о ее возрасте", - поделилась вдова Табакова с teleprogramma.pro.

Напомним, что Олег Табаков был женат дважды. К Зудиной он ушел от актрисы Людмилы Крыловой, которая родила от него сына и дочь. Табаков и Зудина поженились в 1994 году. Народный артист был на 30 лет старше жены. Они познакомились, когда 16-летняя Зудина поступила на его курс в ГИТИС.

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