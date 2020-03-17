Известный 30-летний фигурист умер от сердечного приступа

В активе спортсмена – восемь золотых наград

Сердечный приступ стал причиной смерти японского фигуриста американского происхождения Криса Рида. Спортсмену, который выступал в танцах на льду со своей старшей сестрой Кэти Рид, было 30 лет.

О смерти известного фигуриста сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид. Она подтвердила, что Крис умер из-за проблем с сердцем.

Крис Рид выступал в дуэте со своей сестрой с 2003 по 2015 год. В их активе золото чемпионата США и семь золотых наград чемпионата Японии. Кроме того, пара заняла 17-е и 21-е места на Олимпийских Играх 2010 и 2014 годов.

Позже Крис сменил партнершу. Вместе с Кана Мурамото спортсмен трижды становился победителем чемпионата Японии. Пара также заняла 15-е место на Олимпиаде 2018 года, передает RT.

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