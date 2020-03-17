Новую инфекционную больницу в ТиНАО оперативно подключат к коммуникациям

В ближайшее время к объекту подведут газ, воду, канализацию и электричество

Строящаяся новая инфекционная больница в ТиНАО в кратчайшие сроки будет подключена ко всем коммуникациям - магистральному газопроводу высокого давления, электричеству, водоснабжению и канализации. Важно как можно быстрее открыть это медицинское учреждение, заявил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Инженерные компании уже приступили к прокладке коммуникаций. Мы все понимаем, как важно быстро открыть это медицинское учреждение, поэтому работы ведутся в ускоренном темпе и идут с опережением графика. Чтобы обеспечить работу больницы в максимально сжатые сроки, нами были налажены оперативные поставки материалов со всей России, используются новейшие технологии, включая собственные разработки", - сказал Бирюков.

По словам заммэра, одна из первоочередных задач - строительство газопровода и газовой котельной, которые обеспечат объект теплом и горячей водой. Предстоит также быстро возвести распределительные тепловые пункты, современный водозаборный узел, высокотехнологичные очистные сооружения для бытовых и поверхностных стоков.

"В настоящее время ведется прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления общей протяженностью около 6 километров. Работаем одновременно на пяти участках. В среднем газопровод такой протяженности строится не менее 1,5 лет, а мы смогли сократить срок до 12 дней, половина трассы уже готова", - подчеркнул Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все оборудование - собственного производства "Мосгаза". "Объем потребления газа на этом объекте достаточно большой - порядка 2,5 тысячи кубометров в час. Кроме котельной мы смонтируем газопоршневые установки, обеспечивающие резервное электроснабжение, они работают на природном газе", - рассказал заммэра.

Бирюков сообщил, что к строительству инженерных сетей уже приступил "Мосводоканал". По его словам, для обеспечения больницы питьевой водой будет построен современный водозаборный узел общей производительностью 1 тысяча 250 кубометров в сутки.

"Водоисточником послужат подземные ключи, для доступа к ним пробурят две артезианские скважины, построят два резервуара для хранения питьевой воды объемом 500 кубометров каждый, станцию водоподготовки для очистки воды и насосную станцию, которая будет подавать очищенную воду в водопроводную сеть", - отметил Бирюков.

Заместитель мэра также сообщил, что "Мосводосток" возведет два локальных очистных сооружения. А компания "Россети Московский регион" обеспечит новой больнице 8 МВт мощности.

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