ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон ввел танки в Париж

12:39
  • вторник
  • 17 марта 2020

Видео военной техники на улицах столицы попало в соцсети

Военная техника появилась на улицах Парижа. Кадры с танками распространяются в Сети. На видео местные жители запечатлели железнодорожный состав, на его платформах – несколько десятков единиц тяжелой техники.
Франция приостановила воздушное сообщение с Китаем из-за вируса

Машины уже заметили и в пригороде французской столицы. Очевидцы уверяют, что они направились в Париж, передает телеграмм-канал Gallia Daily.

Президент республики Эммануэль Макрон 16 марта объявил о введении ограничений на поездки по стране. Запрет будет действовать с 17 марта – и не менее двух недель.  Кроме того, президент объявил о закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны.

Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Во Франции на сегодняшний день известно о 6,6 тысячи зараженных COVID-2019. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7 тысяч умерли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.