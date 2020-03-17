Макрон ввел танки в Париж

Видео военной техники на улицах столицы попало в соцсети

Военная техника появилась на улицах Парижа. Кадры с танками распространяются в Сети. На видео местные жители запечатлели железнодорожный состав, на его платформах – несколько десятков единиц тяжелой техники.

Машины уже заметили и в пригороде французской столицы. Очевидцы уверяют, что они направились в Париж, передает телеграмм-канал Gallia Daily.

Президент республики Эммануэль Макрон 16 марта объявил о введении ограничений на поездки по стране. Запрет будет действовать с 17 марта – и не менее двух недель. Кроме того, президент объявил о закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны.

Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Во Франции на сегодняшний день известно о 6,6 тысячи зараженных COVID-2019. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7 тысяч умерли.

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