"Хочу внести ясность": дочь сделала новое заявление о конфликте с Успенской

Семейный конфликт не утихает

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, перестала получать финансовую помощь от знаменитой певицы. Сейчас девушка живет в США, пишет картины и рассказывает журналистам о конфликте с матерью.

Татьяна Плаксина дала интервью телеведущему Дмитрию Борисову, который прилетел к ней в Штаты. Девушка призналась, что их конфликт с Успенской длится долгие годы. Ситуация накалилась в 2018 году, когда Татьяна сломала челюсть при падении с велосипеда на Коста-Рике. По словам Плаксиной, с тех пор мама держала дочь при себе и мешала ей заниматься творчеством.

"Мама волнуется не за меня, а за свою репутацию", - заявила Плаксина в разговоре с Борисовым. Когда телеведущий спросил ее, любит ли она маму, девушка ответила: "Уже нет".

После этого интервью Любовь Успенская заявила, что ее дочь получает тысячи долларов за участие в скандальных ток-шоу, где от нее требуют выдавать новые порции "перекрученного грязного белья". Сотрудники скандальных ток-шоу растеряли человечность в погоне за рейтингами, уверена певица. Кстати, недавно она со скандалом покинула шоу Ксении Собчак, на котором рассказала о пристрастии дочери к наркотикам.

Тем временем Татьяна Плаксина опубликовала пост, в котором заявила, что мама лишила ее финансовой поддержки. В Штатах ей помогает отец. "В ответ на поток грязи и лживой информации, которая льется на меня, я просто хочу внести ясность: с тех пор как я приехала в Лос-Анджелес и по сей день я не получаю никакой финансовой поддержки от своей матери. Я продолжаю дорогостоящее лечение своего рта самостоятельно. Все, что я говорила во всех передачах, это мои слова", - написала Плаксина в Instagram.

Отметим, что Татьяна Плаксина - единственная дочь Любови Успенской.

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