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Путин не планирует обращаться к нации

13:08
  • вторник
  • 17 марта 2020

Много пересудов на эту тему, заявили в Кремле

Кремль опроверг сообщения СМИ о подготовке обращения Владимира Путина к нации в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никаких заявлений по дате пока не планируется.

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"Много пересудов на эту тему", - сказал представитель Кремля. Он призвал дождаться указа президента. Именно этот документ утвердит дату голосования. Когда он появится, Песков сказать не смог.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Владимир Путин планирует обратиться к нации и объявить о переносе даты голосования по поправкам в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

По данным на 17 марта, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. В мире число инфицированных превысило 183 тысячи. Погибли уже более 7100 человек.

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