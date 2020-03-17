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Сбивший вдову Любимова автомобилист задержан в Москве

13:25
  • вторник
  • 17 марта 2020

Водитель признал вину

В Москве задержан водитель автомобиля, сбившего накануне Каталин Любимову. Вдова художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова сейчас в больнице с вывихом колена и переломом руки.
Ремонт Театра на Таганке завершили к 100-летию со дня рождения Любимова

Ранее сообщалось об инциденте на Пречистенке. Вечером 16 марта машина сбила Каталин Любимову, водитель с места ДТП скрылся.

Каталин Любимова родилась в Будапеште, окончила филологический факультет МГУ. Во время работы в Обществе венгеро-советской дружбы познакомилась с режиссером Юрием Любимовым. В 1976 году они поженились. После смерти мужа в 2014 году Каталин основала Фонд развития театрального искусства Любимова.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве задержан водитель автомобиля Skoda 1997 года рождения, который на улице Пречистенке сбил Каталин Любимову, в результате чего она получила травмы", — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что задержанный признал вину, составлен протокол о происшествии.

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