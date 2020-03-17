Ракова: В детских садах Москвы сохранится свободное посещение

Это сделано по просьбам родителей

Власти Москвы решили сохранить возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов. При том, что занятия в столичных школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Со следующей недели школы закрываются. Но, конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. Кроме того, в дошкольных группах сохранится свободное посещение - родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад", - сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в связи с карантином до особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия программы "Московское долголетие". Запрещены и досуговые мероприятия численностью участников более 50 человек.

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