В Москве обсудили международный опыт поправок в конституции

Основной закон должен соответствовать современным реалиям

Международный опыт изменения Основного закона страны обсудили в Москве. Независимый общественный мониторинг представил соответствующий доклад.

Эксперты рассказали о динамике обновления конституции во всем мире. Подобные процессы происходили в США, Канаде, Норвегии и многих других государствах. Основной закон должен соответствовать современным реалиям и отражать интересы общества. Поэтому поправки необходимо вносить. Но при этом важно соблюсти законность процедуры и учесть мнение граждан.

"Легитимность конституционных поправок может быть усиленна путем прямого участия народа в процедуре внесения поправок в Конституцию. И речь идет как раз о том, что после выработки законодателями определенного формата закона, они могут быть вынесены уже на суд народа, чтобы еще раз удостовериться в правильности выбранного решения", - сказал председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

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