Как московские школы перешли на дистанционное обучение

С 21 марта образовательные учреждения закрыты из-за угрозы коронавируса

Режим свободного посещения действует сейчас в столичных школах. Такая ситуация сохранится до субботы. А с 21 марта все образовательные учреждения будут закрыты минимум на две недели. Для младших школьников будут организованы малочисленные группы временного пребывания. При этом родителям рекомендовано не пускать детей в торговые центры, парки и другие общественные места.

— Здравствуйте, товарищи кадеты!

— Здравия желаем, товарищ преподаватель!

В эти дни традиционное приветствие кадетов звучит символично. Правда, сегодня в этом классе отсутствующих нет. Пока в первом московском кадетском корпусе только 17 из 330 учеников перешли на домашнее обучение.

"У нас круглосуточное пребывание детей, поэтому это дезинфекция, влажная уборка, мы постоянно дезинфицируем все дверные ручки, санузлы, спальные помещения, это обязательное проветривание классов на переменах и в спальных помещениях, это действие ионоизлучателей закрытого типа - вот это основные меры", - сообщил директор кадетской школы-интерната № 1 "Первый Московский кадетский корпус" Владимир Крымский.

На входе каждому измеряют температуру. Все собрания и встречи в актовом зале отменены. Но изменений в расписании занятий, в том числе дополнительных, нет. Только если раньше ученики шли в кабинет к учителю, теперь — наоборот.

Те, кто все-таки решил отсидеться дома, учатся по системе Московской электронной школы. Учитель отправляет каждому в электронный дневник сценарий урока и цифровое домашнее задание.

"У учителя отображается степень выполнения задания: приступал ученик к заданию, не приступал, выполнил, и в самой системе электронной формы я могу проверить домашнее задание", - объясняет учитель русского языка и литературы кадетской школы-интерната № 1 "Первый Московский кадетский корпус" Ольга Стопкина.

На самые сложные вопросы учитель может ответить и по видеосвязи. А иногда в режиме онлайн могут проводиться целые уроки.

С 21 марта на дистанционное обучение перейдут все московские школьники. Уже не по желанию, а в обязательном порядке. Это распоряжение мэра. Сергей Собянин отметил, что закрытие школ - это не дополнительные каникулы, а добровольная самоизоляция на дому. А значит, дети не должны посещать торговые центры, парки и другие общественные места.

Полина Кастрицкая, Мария Леванова, Юлия Стёпина, Михаил Фёдоров, "ТВ Центр".

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