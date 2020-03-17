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Некрасовскую линию метро закроют на несколько дней

15:17
  • вторник
  • 17 марта 2020

Станции откроются во вторник

Некрасовскую линию метро закроют на несколько дней. Станции прекратят работу в 9 часов вечера в пятницу. И возобновят утром во вторник. Всё это время между "Некрасовкой" и "Выхино" будут курсировать бесплатные автобусы.

При этом в трёх столичных районах - Косино, Косино-Ухтомский и Некрасовка - будет изменена схема движения и обеспечен приоритет для городского транспорта. В отдельных местах запретят парковку. Закрытие участка метро связано со строительными работами.

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Метро "Некрасовка"
Метро "Некрасовка"
Метро "Некрасовка"
Метро "Некрасовка"
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