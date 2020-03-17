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Черная маска: Тимошенко явилась в Раду в мрачном наряде

14:03
  • вторник
  • 17 марта 2020

Оппоненты экс-премьера были все в белом

Юлия Тимошенко явилась на очередное заседание Верховной рады в мрачном наряде. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" надела черную маску и черный костюм. Аналогично выглядели и многие сторонники экс-премьера Украины – хотя таких в зале было меньше половины.
В здании Верховной рады пролилась кровь Тимошенко (фото)

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина". Большая часть депутатов – судя по всему, оппоненты Тимошенко и сторонники президента Зеленского – были в белых масках.

Ситуация с коронавирусом вынудила Киев принять экстренные меры. С 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Работа метро в украинских городах также приостановлена.

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