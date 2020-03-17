Смешной танцор-пухляш из клипа Little Big поедет на "Евровидение"

Фанаты счастливы

Группа Little Big, которая в мае выступит на "Евровидении" от России, возьмет с собой на конкурс танцора Дмитрия Красилова. Корпулентный мужчина покорил сердца россиян своим забавным танцев в клипе Uno.

"Мы знаем, как вы переживаете за Диму Красилова и хотите, чтобы он вместе с нами поехал на "Евровидение"! Беспокоиться не стоит, мы берем его с собой!" - говорится на официальной странице Little Big в соцсети "ВКонтакте".

Судьба Красилова волнует фанатов Little Big с тех самых пор, как музыканты презентовали свой клип на шоу Ивана Урганта. Ранее участники группы рассказали, что на сцену "Евровидения" они выйдут вшестером, а не вчетвером, как обычно. Однако в клипе фигурировало аж семь человек, включая певцов Юрия Музыченко и Флориду Чантурию, которые не входят в основной состав. Россияне, которые пришли в восторг от танца Красилова, испугались, что "пухляша" оставят за бортом конкурса.

- Дима шикарен, - радуются в Сети.

- Я так счастлив, я так рад, что у меня есть пухляш, который едет на "Евровидение".

- Это самая лучшая новость на сегодняшний день.

- Теперь можно спать спокойно.

- У меня даже дети не основные движения танцуют, а начали пухляка танцевать.

Ранее букмекеры выявили пятерых участников "Евровидения", которые имеют самые высокие шансы на победу. В список попали болгарская певица Виктория Георгиева, группа The Roop из Литвы, швейцарец Гьонс Тирс и исландский коллектив Daði & Gagnamagnið. Пятерку лидеров замкнула группа Little Big.

"Евровидение" состоится 12-16 мая в Роттердаме.

Видео: музыкальный критик Сергей Соседов о шансах Little Big на победу​

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