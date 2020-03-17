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Смешной танцор-пухляш из клипа Little Big поедет на "Евровидение"

14:40
  • вторник
  • 17 марта 2020

Фанаты счастливы

Группа Little Big, которая в мае выступит на "Евровидении" от России, возьмет с собой на конкурс танцора Дмитрия Красилова. Корпулентный мужчина покорил сердца россиян своим забавным танцев в клипе Uno. 
"Единственная фишка - толстый танцор": Критик разнес песню Little Big для "Евровидения"

"Мы знаем, как вы переживаете за Диму Красилова и хотите, чтобы он вместе с нами поехал на "Евровидение"! Беспокоиться не стоит, мы берем его с собой!" - говорится на официальной странице Little Big в соцсети "ВКонтакте". 

Судьба Красилова волнует фанатов Little Big с тех самых пор, как музыканты презентовали свой клип на шоу Ивана Урганта. Ранее участники группы рассказали, что на сцену "Евровидения" они выйдут вшестером, а не вчетвером, как обычно. Однако в клипе фигурировало аж семь человек, включая певцов Юрия Музыченко и Флориду Чантурию, которые не входят в основной состав. Россияне, которые пришли в восторг от танца Красилова, испугались, что "пухляша" оставят за бортом конкурса. 

- Дима шикарен, - радуются в Сети. 

- Я так счастлив, я так рад, что у меня есть пухляш, который едет на "Евровидение". 

- Это самая лучшая новость на сегодняшний день.

- Теперь можно спать спокойно. 

- У меня даже дети не основные движения танцуют, а начали пухляка танцевать. 

Ранее букмекеры выявили пятерых участников "Евровидения", которые имеют самые высокие шансы на победу. В список попали болгарская певица Виктория Георгиева, группа The Roop из Литвы, швейцарец Гьонс Тирс и исландский коллектив Daði & Gagnamagnið. Пятерку лидеров замкнула группа Little Big. 

"Евровидение" состоится 12-16 мая в Роттердаме. 

Видео: музыкальный критик Сергей Соседов о шансах Little Big на победу​

 

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