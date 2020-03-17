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Путин напомнил работодателям о наказании за долги по зарплате

14:43
  • вторник
  • 17 марта 2020

Санкции неизбежны

Работодатели несут ответственность за соблюдение прав своих сотрудников, особенно тех, которые касаются выплаты заработной платы.

Нарушение этих правил влечет за собой наказание, заявил президент России Владимир Путин.

"Преступать закон, решать свои собственные проблемы, своей конторы за счет людей нельзя, что санкции за подобные действия последуют неотвратимо", – заявил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что благодаря органам прокуратуры долги по зарплате были погашены перед 460 тысячами работников на сумму свыше 20 миллиардов рублей.

В связи с распространением коронавируса многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу.

Для тех, кто остался на рабочем месте, Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса. Следует тщательно мыть руки, обрабатывать поверхности антисептиком, проводить ежедневную влажную уборку, проветривать помещение каждые два часа, употреблять пищу в строго определенных местах.

В случае выявления признаков заболевания стоит немедленно уйти на больничный и обратится к врачу.

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