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ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

14:29
  • вторник
  • 17 марта 2020

Эксперты не рекомендуют использовать ибупрофен

Рекомендации пациентам, решившим самостоятельно излечиться от коронавируса, дала Всемирная организация здравоохранения. Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
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"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности при заражении COVID19. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", - сказал Линдмайер.

Пресс-секретарь ВОЗ отметил, что ибупрофен все же можно употреблять – но только в тех случаях, когда препарат необходим и назначен врачом.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 тем временем объявлена пандемией. Случаи заболевания зафиксированы в 150 странах, число зараженных превысило 160 тысяч. Скончались более 6 тысяч человек, передает РИА Новости.

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