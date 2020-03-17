Ученые: пандемия коронавируса может затянуться на два года

Она развивается волнообразно

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года. Об этом заявили в Институте Роберта Коха в Германии, который входит в структуру Минздрава страны.

"Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. <…> Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", - завил президент Института Лотар Вилер.

Он отметил, что чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию, пишет "Газета.Ru".

По данным на 17 марта, в Германии подтверждено 6012 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек.

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