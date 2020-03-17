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Тысячи зараженных коронавирусом выявлены в Испании за сутки

14:59
  • вторник
  • 17 марта 2020

Почти 200 человек скончались

Почти 2 тысячи зараженных новым коронавирусом выявлены в Испании за последние сутки. Общее число заболевших COVID-19  испанцев превысило 11 тысяч.
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Последние данные сообщил изданию El Pais директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон. По его словам, за последние 24 часа было выявлено 1987 новых случаев. Всего же с начала эпидемии их зафиксировано 11 178.

Днем ранее представитель испанского минздрава заявил о тысяче зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. По данным ведомства, из более чем 11 тысяч зараженных 563 человека – в тяжелом состоянии. 1208 пациентов вылечились и выписаны из больниц. За последние сутки скончались 182 человека. Всего же за время эпидемии в стране умерл от вызванной  COVID-19 пневмонии 491 человек.

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