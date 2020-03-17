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Обнаружена связь между группой крови и вероятностью заболеть коронавирусом

15:35
  • вторник
  • 17 марта 2020

Опубликовано новое исследование ученых о COVID-19

Обладатели II группы крови наиболее подвержены заболеванию пневмонией, спровоцированной коронавирусом. К такому выводу пришли китайские ученые.

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Исследование опубликовано на портале medRxiv. Работы на этом сайте появляются до официальной проверки научным сообществом и публикации в журналах. Это означает, что выводы китайских ученых пока не ободрены коллегами.

Как пишет газета "Известия", ученые изучили анализы контрольной группы из 3694 человек, которые не заражены инфекцией, и обнаружили, что I группа крови была у 33,84%, II — 32,16%, III — 24,90%, IV — 9,10%.

Затем специалисты проанализировали тесты 1775 человек (из которых 206 уже умерли) зараженных пациентов в уханьской больнице. Выяснилось, что пациентов со II группой крови было больше — 37,75%. С I группой были 25,80%, с III — 26,42%, с IV — 10,03%. Такие же результаты показали исследования из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне.

Таким образом, люди со II группой крови чаще других встречаются среди инфицированных пациентов. Как полагают ученые из КНР, для этих людей заболевание опаснее, чем для остальных.

Ранее ученые предупредили, что пандемия коронавируса может затянуться на два года.

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