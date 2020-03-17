РФС объявил об отмене всех футбольных соревнований

Приостановлены матчи Кубка России, ФНЛ и других турниров

Коронавирус внес изменения в календарь футбольных состязаний. Приостановлены матчи Кубка России, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и других турниров.

"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями", - говорится в сообщении пресс-службы ФРС.

В ФНЛ сыграно 27 туров. В первенстве лидирует волгоградский "Ротор" – команда набрала 56 очков. Однако матчи следующих четырех туров из-за объявленной паузы в запланированные даты не состоятся.

На 18 марта был запланирован матч 1/4 финала Кубка России между командами "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург). Встреча должна была пройти на "Арене-Химки". Однако президент "Урала" Григорий Иванов сообщил агентству ТАСС, что кубковый матч не состоится.

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