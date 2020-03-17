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Столичные детсады продолжат свою работу в обычном режиме

15:34
  • вторник
  • 17 марта 2020

Ранее Собянин заявил, что все школы будут закрыты в связи с ситуацией с коронавирусом

Московские детские сады закрываться не будут, в них сохранится режим свободного посещения.

"Родители по-прежнему могут сами решить, оставить ребенка дома или отвести в детский сад", - сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Что касается школьников, для учащихся с 1 по 4 классы, то для удобства их родителей, будут организованы дежурные группы.

"Их численность составит максимум 12 человек. В них будет обеспечен необходимый санитарный режим", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя департамента Татьяну Васильеву.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что с 21 марта до 12 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом все общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

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