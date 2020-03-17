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Собянин: Больницу в Новой Москве для борьбы с коронавирусом построят за месяц

15:32
  • вторник
  • 17 марта 2020

Мэр столицы рассказал о новом медучреждении Владимиру Путину

Инфекционная больница в Новой Москве будет построена в течение месяца, уверен Сергей Собянин. Мэр столицы рассказал о новом медучреждении президенту России. Собянин ознакомил Владимира Путина с новым информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом в стране и в мире.
Собянин рассказал о работе центра мониторинга ситуации с коронавирусом

Столичный градоначальник сообщил, что современный мобильный медицинский комплекс возводится в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Вместимость инфекционного центра - 500-600 коек, из которых 250 будут реанимационными.

"Мы развернули на действующей больничной сети дополнительные мощности, в том числе и в Коммунарке. Тем не менее, мы приступили к строительству дополнительных мощностей - современного мобильного комплекса на 500-600 коек, из них практически 250 - это реанимационные койки, которые требуют самого высокого уровня оборудования, высокотехнологичного", - рассказал Собянин. Мэр добавил, что центр расположится на площади 70 тысяч квадратных метров, в нем будет 15 тысяч единиц медицинской техники, больничные корпуса, корпуса для персонала.

На площадке, по словам Собянина, сейчас работают около 2 тысяч человек. Госпиталь рассчитывают построить за месяц. Больница будет служить не только в период борьбы с коронавирусом, она останется надолго, подчеркнул градоначальник.

Российский лидер с мэром Москвы согласен. Путин убежден, что это медучреждение будет востребовано в столице и московском регионе – вне зависимости от ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

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