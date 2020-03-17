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Путин посоветовал россиянам не закупаться продуктами

15:49
  • вторник
  • 17 марта 2020

Зачем тратить деньги на ненужные товары?

Президент России Владимир Путин попросил россиян перестать закупать продукты впрок.
Путин потребовал следить за ценами на продукты из-за коронавируса

Глава государства заверил, что власть держит ситуацию под контролем, перебоев с поставками продуктов не будет, передает РИА Новости.

Поэтому не стоит тратить деньги на продукты, которые потом придется выбросить, заявил Путин в ходе посещения главой государства информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне покупают слишком много продуктов, при этом проблем с поставками нет и не будет. В стране действует система отслеживания цен на продукты, специальные контролеры обходят склады и сами торговые точки.

Видео: Собянин рассказал о работе центра мониторинга ситуации с коронавирусом

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