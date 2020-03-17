Путин посоветовал россиянам не закупаться продуктами

Зачем тратить деньги на ненужные товары?

Президент России Владимир Путин попросил россиян перестать закупать продукты впрок.

Глава государства заверил, что власть держит ситуацию под контролем, перебоев с поставками продуктов не будет, передает РИА Новости.

Поэтому не стоит тратить деньги на продукты, которые потом придется выбросить, заявил Путин в ходе посещения главой государства информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне покупают слишком много продуктов, при этом проблем с поставками нет и не будет. В стране действует система отслеживания цен на продукты, специальные контролеры обходят склады и сами торговые точки.

Видео: Собянин рассказал о работе центра мониторинга ситуации с коронавирусом

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