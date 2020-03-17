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Третьяковская галерея закроется из-за коронавируса

15:49
  • вторник
  • 17 марта 2020

Все мероприятия в зданиях музея уже отменены

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) объявила о закрытии музея для посетителей со среды, 18 марта. В связи с распространением коронавируса до 10 апреля также не будут работать малые музеи при ГТГ: Дом-музей Виктора Васнецова и Музей-квартира Аполлинария Васнецова.

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Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте галереи, администрация приняла такое решение, так как чувствует ответственность за безопасность и здоровье посетителей и сотрудников.

Также отменены все мероприятия в здании галереи в Лаврушинском переулке, Инженерном корпусе, Новой Третьяковке и ее западном крыле, пишет газета "Известия".

Ранее в Москве закрылся ГМИИ им. Пушкина, музей современного искусства "Гараж", Музей русского импрессионизма, Музей AZ и другие. Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в московском "Манеже" прекратила работу досрочно.

Накануне в столице запретили проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

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