Экстрасенс Зираддин Рзаев рассказал, когда мир победит коронавирус

Ясновидящий считает Covid-19 небесной карой

Финалист шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Зираддин Рзаев заявил ТВЦ.RU, что эпидемия коронавируса прекратится до конца грядущего лета.

"Я вижу, что в конце лета этого вируса не будет. Возможно, он исчезнет даже пораньше - через месяц-два. Летом его точно не будет. Россия более профессионально борется с вирусом, чем Европа. Многие думают, что Россия слабее Европы и Китая и что мы якобы не готовы к этому вирусу. Мол, у нас не хватает опыта. А я, наоборот, вижу, что российские врачи очень четко и профессионально будут бороться с этим вирусом. Россия лучше готова к вирусу, чем остальные страны", - заявил экстрасенс.

В 2017 году Зираддин Рзаев предсказывал, что в течение пяти ближайших лет на планете произойдет немало трагических событий.

"Я предвидел, что осенью возникнет страшный вирус, который весь мир погрузит в хаос и панику. Я предсказывал, что люди будут ходить в масках. Никогда в истории не было такой нужды в масках, как в этом году. Сейчас так много людей использует маски, что их стало почти невозможно найти в аптеках по всему миру", - сказал экс-участник "Битвы экстрасенсов".

Напомним, что первые случаи коронавируса нового типа зафиксировали минувшей осенью в китайском городе Ухань. Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предположил, что вирус могли завезти туда американские военные. "Когда в Соединенных Штатах появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? США должны все нам объяснить!" - цитирует его "Российская газета".

Зираддин Рзаев считает, что родиной Covid-19 на самом деле является не Китай, а Запад. По его мнению, на тамошних предприятиях возникли генномодифицированные микроорганизмы, которые и стали разносчиками коронавируса. Каким образом они оказались в КНР, пока сказать трудно.

Как бы то ни было, вспышка Covid-19 представляется Рзаеву наказанием со стороны божественных сил. "Люди сеют на планете войны и теракты, несправедливость и хаос. Я часто видел в Instagram, как люди убивают животных, а потом фотографируются с их телами. По всему миру так. Мы разрушаем природу и убиваем друг друга. Поэтому Всевышний наказал нас нашими руками", - сказал экстрасенс.

Говоря о мерах по защите от коронавируса, Зираддин Рзаев назвал себя фаталистом. От судьбы не убежишь, считает он. Тем не менее человек может снизить риск заражения. Для этого следует соблюдать правила гигиены и укреплять иммунитет. В частности, экстрасенс посоветовал ежедневно употреблять чеснок, который благотворно влияет на иммунную систему.

ТВЦ.RU не рекомендует полагаться на народные средства и заниматься самолечением. При первых признаках заболевания (высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, насморк) следует незамедлительно обратиться к врачу.

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