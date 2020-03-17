ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чемпионат Европы по футболу перенесен на год из-за коронавируса

15:56
  • вторник
  • 17 марта 2020

Решение принято во время видеоконференции с участием руководителей союза

Чемпионат Европы по футболу перенесен на лето 2021 года из-за коронавируса. "Он будет проводится с 11 июня по 11 июля следующего года", — сообщается в Twitter футбольного союза Норвегии.
РФС объявил об отмене всех футбольных соревнований

Как стало известно, решение принято во время видеоконференции с участием руководителей УЕФА. В рамках мероприятия затрагивались вопросы проведения всех соревнований в Европе в сложившейся из-за коронавируса ситуации

ЧЕ-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.  Три матча группового этапа и один четвертьфинал планировалось провести в Санкт-Петербурге.

Из-за коронавирусной инфекции уже отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру. В том числе - футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы. 17 марта РФС объявил о приостановке всех футбольных состязаний в России, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Чемпионат Европы по футболу перенесен из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу перенесен из-за коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.