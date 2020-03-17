Чемпионат Европы по футболу перенесен на год из-за коронавируса

Решение принято во время видеоконференции с участием руководителей союза

Чемпионат Европы по футболу перенесен на лето 2021 года из-за коронавируса. "Он будет проводится с 11 июня по 11 июля следующего года", — сообщается в Twitter футбольного союза Норвегии.

Как стало известно, решение принято во время видеоконференции с участием руководителей УЕФА. В рамках мероприятия затрагивались вопросы проведения всех соревнований в Европе в сложившейся из-за коронавируса ситуации

ЧЕ-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Три матча группового этапа и один четвертьфинал планировалось провести в Санкт-Петербурге.

Из-за коронавирусной инфекции уже отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру. В том числе - футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы. 17 марта РФС объявил о приостановке всех футбольных состязаний в России, передает ТАСС.

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