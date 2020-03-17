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Москвичка пролила на себя антисептик и загорелась

16:17
  • вторник
  • 17 марта 2020

Ей провели сложнейшую операцию

65-летняя москвичка пролила на себя антисептик и загорелась от стоящей рядом плиты.
Врач предупредил об опасности мытья рук

Пенсионерка решила продезинфицировать руки перед приготовлением пищи и слишком сильно сжала флакой. В результате весь гель выплеснулся на одежду. По несчастливой случайности это все произошло у горящей газовой плиты. В результате загорелись одежда и открытые участки кожи.

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами 2-3 степени 31% поверхности тела. Врачам удалось ее спасти. Женщину уже выписали домой. 

"Борьба за жизнь была тяжелой и кропотливой. Огромное количество лекарственных препаратов, многочисленные обработки ожоговых ран, четыре этапа хирургического лечения, включающего иссечение пораженных участков кожи и мышц, временную пересадку медицинского заменителя кожи, трансплантацию собственной кожи и многое другое", - рассказали агентству "Москва" в пресс-службе Депздрава.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по приготовлению антисептика в домашних условиях, чтобы защитить себя от коронавируса.

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