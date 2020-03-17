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Диппредставительства России приостановили выдачу виз иностранцам

16:37
  • вторник
  • 17 марта 2020

Меры носят временный характер

Прием документов, оформление и выдача виз в диппредставительствах России за рубежом временно приостановлены.

Кроме того, временно прекращается оформление виз в форме электронного документа, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эти меры носят временный характер и продиктованы сложившимися обстоятельствами в мире из-за коронавируса.

Накануне правительство России распорядилось временно ограничить въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры будут действовать с 18 марта до 1 мая.

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