Диппредставительства России приостановили выдачу виз иностранцам

Меры носят временный характер

Прием документов, оформление и выдача виз в диппредставительствах России за рубежом временно приостановлены.

Кроме того, временно прекращается оформление виз в форме электронного документа, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эти меры носят временный характер и продиктованы сложившимися обстоятельствами в мире из-за коронавируса.

Накануне правительство России распорядилось временно ограничить въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры будут действовать с 18 марта до 1 мая.

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