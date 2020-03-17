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Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 человек

16:27
  • вторник
  • 17 марта 2020

109 заболевших переносят вирус в легкой форме

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек. Люди заразились COVID-19 в 26 российских регионах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Пять выздоровели, уточнила Голикова на совещании у президента России с членами правительства. 109 человек из числа заболевших находятся в стационарах, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов.

Из 114 зарегистрированных случаев заболевания 104 случая завозные, 10 случаев - контактные.

Накануне власти сообщили, что в России новым коронавирусом инфицированы 93 человека.

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