Путин призвал работать на опережение в борьбе с коронавирусом

В России ситуация под контролем

Президент России Владимир Путин заявил, что обстановку с распространением коронавирусной инфекции в ряде стран Европы можно назвать тяжелой.

"В некоторых странах, таких, например, как у наших друзей из Китайской Народной Республики или Республика Корея, ситуация меняется и меняется к лучшему. <...> А вот в других государствах, в том числе в европейских странах, складывается непростая, иногда даже тяжелая обстановка", - приводит высказывание президента ТАСС.

В России ситуация с коронавирусом находится под контролем. Тем не менее, президент призвал правительство работать на опережение по борьбе с коронавирусом, в том числе по части распространения слухов и фейков.

"Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые дни развития эпидемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России", - сказал Путин.

В частности, кабмин пообещал, что 17 марта пересмотрит порядок выдачи и оплаты больничных листов из-за коронавируса. Карантин - мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан, пишет "Газета.Ru".

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