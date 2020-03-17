В Оперативном штабе опровергли слухи о закрытии Москвы на карантин

Россиян попросили руководствоваться официальной информацией

Появившаяся в некоторых СМИ информация о закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба", - сказала Ракова (цитата по АГН "Москва").

Накануне в Москве были приняты новые меры по борьбе с коронавирусом. До 10 апреля на территории столицы запретили проводить спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия.

Временно ограничено проведение выставок, мероприятий в сфере культуры, спорта, образования с числом участников более 50 человек одновременно. Приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также проведение других досуговых мероприятий в центрах соцобслуживания населения.

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