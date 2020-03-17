ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Оперативном штабе опровергли слухи о закрытии Москвы на карантин

17:11
  • вторник
  • 17 марта 2020

Россиян попросили руководствоваться официальной информацией

Появившаяся в некоторых СМИ информация о закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба", - сказала Ракова (цитата по АГН "Москва").

Накануне в Москве были приняты новые меры по борьбе с коронавирусом. До 10 апреля на территории столицы запретили проводить спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия.

Временно ограничено проведение выставок, мероприятий в сфере культуры, спорта, образования с числом участников более 50 человек одновременно. Приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также проведение других досуговых мероприятий в центрах соцобслуживания населения.

Видео: Путин посоветовал россиянам не закупаться продуктами

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.