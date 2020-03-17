Как работает центр мониторинга ситуации с коронавирусом

В инфоцентр в режиме реального времени стекаются данные со всех регионов страны

Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. О его работе президенту рассказали глава правительства Михаил Мишустин и мэр столицы Сергей Собянин. В инфоцентр в режиме реального времени стекаются данные со всех регионов страны, а также из разных уголков мира. Также здесь анализируют сообщения из социальных сетей, проверяя их на предмет достоверности.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом Владимира Путина встречают волонтеры. Они помогают людям, оказавшимся на карантине. В первую очередь, конечно, пенсионерам.

Сколько заболевших и выздоровевших, скорость распространения инфекции, меры борьбы - вся информация в режиме онлайн - на экране. Мэр Москвы Сергей Собянин, который по распоряжению президента возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространению заболевания, отмечает: многие технологии уже опробованы, учреждение создано на базе столичного информационного центра. В частности, как часы работает система отслеживания потенциальных носителей коронавируса, а также тех, кто нарушает режим самоизоляции.

"Происходит обработка big data, визуализация лица. Вот таким образом. Мы идентифицируем, что человек вышел из подъезда. Мы его фиксируем. С ним связываемся и просим его обратно вернуться, находиться в режиме самоизоляции", - объяснил Собянин.

Люди, которым сообщили о том, что они должны быть на карантине, говорит Собянин, могут позвонить в колл-центр, где выписываются больничные, их доставит курьер. При этом идет переход на электронные документы - это минимизирует риск. Также президенту показывают новое мобильное приложение. Оно позволяет получить бесплатную консультацию врача онлайн.

На связи - медики больницы в Коммунарке. С хорошими новостями. Первый тяжелый пациент, получавший интенсивную терапию в условиях реанимации, переведен в обычную палату. Всего же с начала марта в клинике обследовали почти 500 человек, наличие коронавируса подтвердилось у 32. Сергей Собянин констатирует: действующая больничная сеть справляется с ситуацией. Тем не менее, столица приступила к строительству дополнительных мощностей. За месяц возведут современный мобильный медицинский комплекс - на 500-600 коек.

"Это около 15 тысяч единиц медоборудования. 70 тысяч квадратных метров, включая больничные корпуса, корпуса для персонала, хозблоки и так далее. Три дня тому назад мы вышли на площадку. Около 2 тысяч рабочих уже работает на площадке. Одновременно готовим основание, готовим сами конструкции корпусов, закупаем медицинское оборудование, допроектируем рабочие чертежи и так далее. Я думаю, в течение месяца госпиталь будет построен, и он будет служить не только в этот период, но и останется надолго", - заявил Сергей Собянин.

"Вот это самое главное. Я так понимаю, что для Москвы, Московского региона, это востребованное учреждение медицинское, вне зависимости от ситуации с коронавирусом", - сказал Владимир Путин.

Особое внимание контролю наличия продуктов на прилавках. Картинка с камер наблюдения выводится на экран. И сразу видно: где полки пустуют, а где всего хватает. Ведется также наблюдение за ценами - на основе магазинных чеков. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечает: россияне сейчас закупаются основательно. Но проблем с поставками нет, ситуация стабильна.

"Мы мониторим ситуацию с розничными сетями. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами отслеживается по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты. Уникальная в мире", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Необходимо, чтобы люди понимали, что ситуация надежная и не нужно тратить деньги на продукты, которые потом придется выкинуть", - сказал президент России Владимир Путин.

"Мы это пытаемся объяснить", - ответил премьер.

Не допустить, чтобы началась паника - вот задача, пожалуй, не менее важная и ответственная, чем, собственно, борьба с распространением коронавируса. А потому в информационном центре внимательно отслеживают ложные сообщения. Только в понедельник зарегистрировали 55 фейков. Работает система на искусственном интеллекте. Обнаруживает нестыковку. Подает сигнал оператору. Тот разбирается в ситуации. Связывается с представителями властей. В результате уже через 20 минут дается опровержение.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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