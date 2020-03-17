В Москве исключили дефицит товаров

На торговых складах мегаполиса и области есть все необходимые запасы

Дефицита и пустых полок в Москве не будет. В связи с возросшим спросом на некоторые продукты питания и предметы личной гигиены перебоев с этими товарами в столице не ожидается, передает "ТВ Центр".

На торговых складах мегаполиса и области есть все необходимые запасы. Их продемонстрировал один из крупных ритейлеров. В последнюю неделю вырос спрос на крупы, макаронные изделия, сахар, мясные и рыбные консервы. При этом в продовольственных магазинах если где-то заканчивается тот или иной товар, его поставляют в течение одного дня. Стоит отметить, что цены на продукты остались на прежнем уровне.

Минпромторг для недопущения распространения коронавирусной инфекции выпустил рекомендации в адрес руководства предприятий торговли. Сотрудники магазинов будут предупреждать покупателей о необходимости держать дистанцию минимум 1 метр друг от друга. В самих торговых точках необходимо соблюдать санитарные меры - регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей, в том числе тележки.

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