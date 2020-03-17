Джонсон захотел намеренно заразить британцев коронавирусом

В погоне за иммунитетом 250 тысяч жителей Соединенного королевства не выжили бы

Общее число заболевших в мире превысило 185 тысяч человек. Погибли от вируса свыше семи тысяч. Первый летальный случай зафиксирован в Бразилии, но наиболее трудная обстановка в Европе. Босния и Герцеговина вслед за Швейцарией ввела режим ЧС. Посольство России в Риме рекомендует находящимся в Италии россиянам подумать о скорейшем возвращении на родину. Туристы спешно покидают и Францию. Страна перешла практически на полный карантин.

Пустынные Елисейские поля. Одиноко стоящая Эйфелева башня. Шумный и вечно многолюдный Париж не узнать. Ровно в полдень, 17 марта, город вместе со всей страной перешел на режим тотальной изоляции.

Гулять с собакой или выходить на пробежку - пока можно, но, главное, в гордом одиночестве. Помимо этого, теперь нужно разрешение на перемещение. Оно выдается, если нужно сходить за покупками, к врачу, отвезти продукты или лекарства пожилым родственникам.

Проверяют всех: и тех, кто едет на машине, и тех, кто идет пешком. На дежурство в стране вывели 100 тысяч полицейских и жандармов. Готовы в любой момент выписать штраф - 130 евро за нарушение карантина. Французам пора осознать: коронавирус - это серьезно.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне лично просил граждан перестать быть беспечными. Страна, по его словам, в состоянии санитарной войны. На данный момент во Франции уже 6600 зараженных. 148 человек умерли. Хотя пик эпидемии, как сообщает министр внутренних дел страны, еще впереди.

"Правила простые. А главное правило - вообще проще некуда: сидите дома. Только так вы поможете прекратить распространение инфекции и станете союзниками в нашей войне с COVID-19", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Продолжает бороться с эпидемией и Италия. На Апеннинах по-прежнему не хватает мест в больницах. Под них переоборудовали выставочные комплексы. Крупнейшие бизнесмены страны - в их числе знаменитые дизайнеры Джорджо Армани, Доменико Дольче и Стефано Габбана - жертвуют миллионы на строительство новых госпиталей. 10 миллионов евро накануне передал региону Ломбардия бывший премьер Сильвио Берлускони.

В Европе уже не осталось стран, не охваченных эпидемией. В крошечном Монако коронавирус диагностирован как минимум у одного жителя - это премьер-министр княжества. В Испании число заразившихся перевалило за 10 тысяч человек. Резкий скачок в Швейцарии. Страна закрывает границы.

"Федеральный совет решил сегодня объявить чрезвычайное положение, и этот указ будет действовать с полуночи до 19 апреля", - заявила президент Швейцарии Симонетта Моссаруга.

Коснется ли запрет британцев, которые уже официально вышли из Единой Европы, вопрос. Лондон выбрал свой путь в борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Борис Джонсон всерьез рассматривал возможность намеренно заразить британцев, чтобы нация быстрее выработала иммунитет. Правда, в таком случае погибли бы как минимум 250 тысяч человек.

Теперь власти советуют британцам оставаться дома, предписывают закрыть кинотеатры и пабы. Все меры пока носят рекомендательный характер.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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