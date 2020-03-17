Президент разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств

Тех, кто попробует спасти от коронавируса контрафактом, накажут

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционно продавать безрецептурные лекарственные средства.

Помимо этого, Путин предложил ужесточить наказание за контрафакт, необходимость этой меры также прописана в документе.

"Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения", - заявил президент.

Ранее российский лидер сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране находится под контролем. На данный момент известно о 114 заразившихся, жертв нет.

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