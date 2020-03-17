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У коронавируса появились новые симптомы

18:38
  • вторник
  • 17 марта 2020

Врачи рассказали, на что обратить внимание

Врачи предупредили, что у коронавирусной инфекции появились два новых симптома.
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Первые признаки заражения COVID-19 - повышенная температура тела, сухой кашель и затруднение дыхания, об этом было известно еще с самого начала.

Однако теперь к симптомам присоединились еще мокрый кашель и насморк, которого не должно быть при коронавирусе, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Поражение слизистой оболочки носа тоже может быть <…> Просто при коронавирусе он может быть не в такой явной форме и более коротким по продолжительности", - заявил главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 17 марта, в мире 186 363 заболевших коронавирусом. Умерли 7 452 человека, вылечились 80 765. В России подтверждено 117 случаев заражения. Вылечились пять человек, жертв нет.

Видео: как работает центр мониторинга ситуации с коронавирусом

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