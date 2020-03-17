Коронавирусом в Москве заразились 56 человек

В столице подтверждено еще три случая заболевания

В Москве зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания.

"Все заболевшие прилетели из европейских стран. Они проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще один пациент, прилетевший в Москву, был госпитализирован в больницу в Московской области", - заявили в штабе (цитата по "Интерфаксу").

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: рейс AZ-548 08.03.2020 Рим - Москва, рейс SU 2487 08.03.2020 Цюрих – Москва.

"Один из пациентов прилетел тем же рейсом, что и ранее заболевший. В настоящий момент установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта. Они уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.

Во вторник стало известно, что число инфицированных в России за сутки возросло до 114 человек.

Видео: как работает центр мониторинга ситуации с коронавирусом

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