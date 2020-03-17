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Умерла вдова Юрия Гагарина

18:58
  • вторник
  • 17 марта 2020

После смерти мужа она не давала никаких интервью

Умерла вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина - Валентина Гагарина. Ей было 84 года.
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О прискорбной новости сообщили ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Причина смерти, место и время похорон пока неизвестны.

Источник РИА Новости утверждает, что Валентина Гагарина месяц назад пережила обширный инсульт, после которого ее госпитализировали. Врачи провели операцию по удалению тромба.

Валентина Гагарина (в девичестве - Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. В 1957 году вышла замуж за Юрия Гагарина, в браке у них родились две дочери – Елена и Галина.

Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Это произошло 12 апреля 1961 года. Космонавт трагически погиб во время летных испытаний во Владимирской области 27 марта 1968 года. Ему было 34 года. После гибели мужа Валентина Гагарина не давала никаких интервью и не участвовала в посвященных ему мероприятиях.

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