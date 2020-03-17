Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки

В частности, центр мониторит цены и доступность товаров первой необходимости

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

"Центр мониторит цены и доступность товаров первой необходимости. Распространяет в регионах московский опыт, в том числе алгоритмы нахождения и изоляции людей, контактировавших с носителями инфекции", - написал Собянин.

Он подчеркнул, что центр также занимается максимально оперативным информированием населения о ситуации, а также опровергает ложную информацию и доносит до органов власти жалобы граждан, которые возникли на фоне распространения COVID-19.

15 марта президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции. В состав рабочей группы вошли 19 человек во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Для максимально качественной и эффективной работы по информированию жителей страны в Москве создан информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Задача, которая стоит перед информационным центром – оперативный мониторинг и анализ возникающих в информационном пространстве рисков и угроз, а также оперативное информирование, выявление недостоверной, фейковой информации, оперативное взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам борьбы с угрозой распространения коронавируса.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом. В частности, государственные школы с 21 марта по 12 апреля будут закрыты, а работа кружков и секций программы "Московское долголетие" приостановлена.

Также запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) - с числом участников более 50 человек единовременно.

Видео: как работает центр мониторинга ситуации с коронавирусом

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