ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Как так может быть?" Путина удивили цены на бензин

20:04
  • вторник
  • 17 марта 2020

Президент задал вопрос министру

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин в стране.

Глава государства отметил, что летнее дизельное топливо незначительно выросло в цене, зимнее - чуть больше, но в рамках инфляции. А вот стоимость 92-го бензина увеличилась на 10,44% за год при том, что цены на сырую нефть упали в два раза.

"Обратите на это внимание. Ну ладно, предыдущие месяцы. Но сейчас-то цены рухнули. Просто рухнули. Было 65, до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть? Посмотрите это", - обратился Путин к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Глава Минсельхоза заявил, что держит ситуацию на контроле вместе с Минэнерго, пишет ТАСС. В свою очередь Путин призвал держать стоимость бензина на прежнем уровне.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Автоаправка (АЗС)
Автоаправка (АЗС)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.