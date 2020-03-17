"Как так может быть?" Путина удивили цены на бензин

Президент задал вопрос министру

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин в стране.

Глава государства отметил, что летнее дизельное топливо незначительно выросло в цене, зимнее - чуть больше, но в рамках инфляции. А вот стоимость 92-го бензина увеличилась на 10,44% за год при том, что цены на сырую нефть упали в два раза.

"Обратите на это внимание. Ну ладно, предыдущие месяцы. Но сейчас-то цены рухнули. Просто рухнули. Было 65, до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть? Посмотрите это", - обратился Путин к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Глава Минсельхоза заявил, что держит ситуацию на контроле вместе с Минэнерго, пишет ТАСС. В свою очередь Путин призвал держать стоимость бензина на прежнем уровне.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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