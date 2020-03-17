Умер Эдуард Лимонов

Ему было 77 лет

В Москве на 78-ом году жизни скончался писатель Эдуард Лимонов.

О трагическом событии сообщил ТАСС депутат Госдумы Сергей Шаргунов. "Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в ясном, здравом и остром уме", - заявил парламентарий.

Причина смерти пока неизвестна. В последнее время Лимонов часто попадал в больницу.

Эдуард Лимонов - писатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель НБП (запрещена в России), председатель "Другой России". Родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинск Нижегородской области. В 2009 году заявил о намерении стать единым кандидатом от оппозиции, собирался выдвинуться на пост главы государства в 2012 году. Однако ЦИК отказал ему в регистрации.

Лимонов за свою жизнь написал множество романов и повестей, среди которых "Это я — Эдичка", "История его слуги", "Иностранец в смутное время", "У нас была великая эпоха" и другие.

Видео: "Право знать! Эдуард Лимонов"

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