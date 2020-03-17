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Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

20:35
  • вторник
  • 17 марта 2020

Писатель страдал от онкологии

Названа причина смерти российского писателя Эдуарда Лимонова.

По данным telegram-канала Mash, он скончался из-за осложнений после операции в столичной частной клинике. Политик долгое время серьезно болел, боролся с онкологией.

В больницу он попал 15 марта, а 17-го ему сделали две операции, После медицинского вмешательства у Лимонова начались проблемы с горлом, а затем воспаление. Организм политика не выдержал.

О смерти Лимонова ранее сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писателю было 77 лет.

Эдуард Лимонов - один из самых значимых авторов современной русской литературы. За свою политическую карьеру запустил несколько резонансных проектов, намеревался баллотироваться в президенты в 2012 году.

Видео: "Удар властью. Эдуард Лимонов"

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Эдуард Лимонов
Эдуард Лимонов
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