Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

Писатель страдал от онкологии
Названа причина смерти российского писателя Эдуарда Лимонова.
По данным telegram-канала Mash, он скончался из-за осложнений после операции в столичной частной клинике. Политик долгое время серьезно болел, боролся с онкологией.
В больницу он попал 15 марта, а 17-го ему сделали две операции, После медицинского вмешательства у Лимонова начались проблемы с горлом, а затем воспаление. Организм политика не выдержал.
О смерти Лимонова ранее сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писателю было 77 лет.
Эдуард Лимонов - один из самых значимых авторов современной русской литературы. За свою политическую карьеру запустил несколько резонансных проектов, намеревался баллотироваться в президенты в 2012 году.
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