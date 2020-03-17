Поводов для паники нет: торговые сети показали запасы продуктов

Для оперативного пополнения ассортимента им разрешили отгрузку товаров по ночам

Дефицита и пустых полок в Москве не будет. Утверждают ретейлеры. И это несмотря на то, что в последнюю неделю резко вырос спрос на крупы, макаронные изделия, сахар, мясные и рыбные консервы. На торговых складах мегаполиса и области есть все необходимые запасы. Их как раз сегодня продемонстрировали журналистам. При этом в продовольственных магазинах, если где-то заканчивается тот или иной товар, его поставляют в торговую точку в течение одного дня. Стоит отметить, что цены на продукты останутся на прежнем уровне.

Гречка, перловка, сахар, соль. Здесь собран стратегический запас товаров для продуктовых магазинов Москвы и Подмосковья.

Чтобы обойти этот склад, понадобится не меньше 10 минут. С одной стороны и с другой - трёхметровые стеллажи, в пять уровней. Товары с длительным сроком хранения и полки забиты под завязку.

Из этого распределительного центра продукты отправляют в 600 магазинов. Там сейчас отмечают повышенный спрос на тушенку, гречку, минеральную воду и детское питание. Поэтому ретейлеры удвоили запасы и постоянно их пополняют. Одних только круп здесь больше тысячи тонн. Этого хватит на 30 дней.

"Гречка есть, тушенка есть, любые другие крупы, рис, пшено, перловка - все есть! Никаких рисков дефицита, пропажи с полок каких-либо товаров нет. Все, что пользуется большим спросом, очень оперативно замещается", - сообщил председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Пустые полки в магазинах производят ложный эффект дефицита. Товаров хватает с избытком. Чтобы вовремя удовлетворять спрос, правительство Москвы разрешило отгружать продукты в магазины шаговой доступности и ночью. Раньше все поставки осуществляли в дневное время, чтобы не нарушать режим тишины.

"У нас сегодня в 50% магазинов товар отгружается в ночь, 50% днем. Все круглосуточно, для пополнения полок. Если в каком-то магазине точечно какая-то продукция пропадает с полки, в течение суток, в течение дня товар поставляется в магазин", - заверил исполнительный директор торговой сети Эмиль Багиров.

На предприятиях торговли усиливают и меры безопасности. Сотрудники магазинов будут предупреждать покупателей о необходимости держать дистанцию минимум 1 метр друг от друга. В самих торговых точках регулярно протирают дезинфицирующим раствором ручки тележек и терминалы для оплаты. В распределительных центрах передвижение погрузчиков организовали так, чтобы сотрудники как можно меньше контактировали между собой. У всех сотрудников проверяют температуру.

Виктор Прокушев. Станислав Ильин, Евгений Кузнецов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"