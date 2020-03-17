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Меркель, Макрон, Джонсон и Эрдоган провели переговоры онлайн из-за коронавируса

22:48
  • вторник
  • 17 марта 2020

Лидеры обсуждали меры по борьбе с пандемией

Переговоры лидеров Франции, Германии, Великобритании и Турции состоялись, несмотря на коронавирус. Но прошли они не в Стамбуле, где планировались изначально, а в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Большую часть переговоров, которые предполагалось посвятить теме Сирии и отношений Европы с Турцией, главы этих стран вынуждены были провести в обсуждении мер по борьбе с пандемией.

Конфликту в Сирии Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Борис Джонсон и Реджеп Тайип Эрдоган также уделили много внимания. Обсуждали пути решения Идлибской проблемы. И способы оказания гуманитарной помощи населению этой сирийской провинции. В этой связи лидеры четырёх стран затронули и проблему беженцев, которая крайне беспокоит Европу.

Ещё накануне этих переговоров МИД Турции заявил, что заключённое ранее соглашение по миграции европейцы затягивают якобы из-за бюрократических проволочек. А турецкая сторона израсходовала на приём беженцев уже 40 миллиардов евро. Однако новые транши от Европы задерживаются, чем Анкара очень недовольна.

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